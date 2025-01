Berrettini out: l’operazione riscatto è già conclusa? Tifosi in ansia

Matteo Berrettini è out dagli Australian Open: l’operazione riscatto è già conclusa? I tifosi sono in ansia per il suo futuro, le ultime

L’operazione riscatto per Matteo Berrettini rischia di subire una bruca frenata. L’azzurro, protagonista di una seconda parte d’anno molto buona che lo avevano riportato alla posizione numero 34 del ranking ATP, è uscito battuto al secondo turno degli Australian Open contro Rune. Il danese, attualmente tredicesimo al mondo, lo ha sconfitto in quattro set con il punteggio di 6-7, 6-2, 3-6 e 6-7. Tanta delusione per l’italiano che se l’è presa anche con l’arbitro, per un clamoroso errore che ha avvantaggiato il rivale.

Il classe ’96 era riuscito a mettere a segno un punto ma si è dovuto ripetere e alla fine il set è andato perso. Il verdetto è ormai definitivo e l’italiano esce di scena mostrando forse troppa arrendevolezza al rivale. Una sconfitta poteva comunque essere messa in conto, in quanto si trovava di fronte un avversario che occupava una posizione di maggior rilievo nel ranking. In ogni caso è un brutto colpo che Berrettini, almeno inizialmente, ha faticato a digerire sfogando la sua delusione sulla direzione arbitrale.

Berrettini KO agli Australian Open: cosa succede ora?

Dovrà ripartire nuovamente. Tutto sembrava andare verso una risalita netta e questo brusco stop adesso rischia di diventare un macigno. Nel 2024 era stato a lungo out a causa di alcuni infortuni che l’avevano portato ai margini del grande tennis. Poi mese dopo mese era tornato alla grande fino alla vittoria della Coppa Davis da autentico protagonista insieme all’amico Jannik Sinner.

La preparazione svolta in Spagna nelle ultime settimane dell’anno erano state propedeutiche al primo grande Slam stagionale, nella speranza di disputare un ottimo torneo. L’eliminazione al secondo turno rischia di frenare tutto ciò. Certo, con ogni probabilità non si poteva chiedere di vincerlo o arrivare in finale, per questo c’è ancora da lavorare. Ma quanto almeno di provare ad arrivare più avanti possibile, superando qualche altro turno. Invece questa uscita di scena repentina fa solo tanta rabbia.

In ogni caso la via tracciata sembra essere quella giusta, sperando che il suo fisico non gli faccia più brutti scherzi con i continui infortuni di cui è stato vittima in passato. La sconfitta australiana, per quanto amara, può inserirsi all’interno di un percorso di crescita che può proseguire nelle prossime settimane, sperando di scalare sempre di più la classifica ATP. I suoi fan sono in attesa di nuove e significative risposte.