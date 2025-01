Roma-Genoa 3-1, Ranieri vince ancora: in gol Dovbyk

Termina 3-1 la sfida dell’Olimpico tra Roma e Genoa. Giallorossi avanti nel primo tempo con Dovbyk. Pari quasi immediato del Grifone con Masini. Nella ripresa sono poi El Shaarawy e l’autorete di Leali a fissare il punteggio sul definitivo 3-1.

Roma-Genoa, le ufficiali

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Ranieri.

Genoa (4-3-3-): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Aaron Martin; Masini, Frendrup, Thorsby; Zanoli, Pinamonti, Miretti. Allenatore: Vieira.

La partita

Parte forte la Roma due volte pericolosa con Saelemaekers nei primi 4 minuti. Al nono è poi Dybala a colpire la traversa su punizione. Punizione battuta in modo perfetto da parte dell’argentino! Roma vicinissima al vantaggio. Al 25′ è Dovbyk a sbloccare il match. Cross di Saelemaekers dalla destra, sul pallone arriva Lorenzo Pellegrini, che trova una grande risposta di Leali, ma sul tap-in dell’ucraino il portiere del Genoa può farci davvero poco!. Al 34′ pari rossoblù con Masini. Corner di Miretti, Masini anticipa Pellegrini e con il destro batte Svilar! Tutto da rifare per la squadra di Ranieri!. Nella ripresa è El Shaarawy subentrato a Pellegrini a riportare avanti la Roma. Discesa di Angelino sulla fascia sinistra, palla per Dybala in area di rigore, l’argentino controlla la sfera e serve El Shaarawy, il numero 92 dal limite dell’area, con un colpo da biliardo, batte Leali!. Al 74′ è poi sfortunato il portiere rossoblù che causa l’autorete del 3-1. Strappo di Konè, il francese entra in area, mette il pallone in mezzo e dopo una serie di deviazioni, il portiere è sfortunato a colpire per ultimo e ad insaccare il pallone nella propria porta!. Roma che poi sfiora ancora il gol con Pisilli e Soulè. Finisce 3-1. Ranieri vince ancora. Secondo ko per Vieira.