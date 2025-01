Roma, le parole di El Shaarawy e Dybala

Dopo il fischio finale di Roma-Genoa, è intervenuto ai microfoni di Dazn, il numero 21 dei giallorossi, Paulo Dybala: “Gol mio o autogol? È autogol, ho rivisto l’azione, il portiere l’ha spinta dentro. Il momento più bello delle mie 100 presenze? Quando ho conosciuto i tifosi è stato uno dei momenti più belli della mia carriera. Sono contento di far parte di questa squadra, mi sento bene, vogliamo continuare così. Se fosse entrata quella punizione, sarebbe stata uno dei più bei gol della mia carriera“.

Roma, le parole di El Shaarawy

Nel post partita di Roma-Genoa, è intervenuto ai microfoni di Dazn l’attaccante della Roma, Stephan El Shaarawy: “300 presenze con questa maglia? Non potevo farmi regalo più bello, dò il massimo, quando gioco e anche quando gioco meno. Dobbiamo andare avanti così. Genoa? Per me ha un sapore speciale, la mia famiglia è genoana e io ho esordito con questa maglia“.