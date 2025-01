Roma, stasera c’è il Genoa. La possibile formazione dei giallorossi

Su Pellegrini poi ha rimarcato: “Se può andare via a gennaio? Tutto è possibile nel calcio, ma onestamente non credo che vada via. Se poi venisse una squadra e lui fosse contento di andare… Ma vale per lui come per tutti, onestamente non credo vada via, ma è una mia sensazione”. In questo caso una chiusura a metà dunque.

Infine su Cristante di mercato in senso stretto non se ne parla, ma arriva comunque un messaggio di stima e fiducia al centrocampista: “Sicuramente lo rivedremo con la maglia della Roma” – ha chiosato – “ha iniziato ad allenarsi sul campo e ora deve solo aumentare i carichi di lavoro”.