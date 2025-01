Roma, Ranieri traccia il mercato: “Credo in Soulé, Pellegrini non penso parta. Cristante? Lo rivedremo qui”

Nel corso della conferenza stampa tenutasi oggi in vista della sfida di venerdì sera al Genoa il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, ha parlato anche di alcuni dei giocatori fra le fila dei capitolini che sono finiti al centro di rumors di mercato, quali Matias Soulé, Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante.

Riguardo all’argentino, ha detto: “Credo molto in lui, penso sia un giocatore del futuro della Roma, sta migliorando sotto l’aspetto che gli chiedo, essere più pratico e toccare meno la palla. Resta sicuramente con noi perché credo molto in lui”. Respinte dunque le ipotesi che negli ultimi giorni lo vedevano come in partenza per un possibile prestito.

Su Pellegrini poi ha rimarcato: “Se può andare via a gennaio? Tutto è possibile nel calcio, ma onestamente non credo che vada via. Se poi venisse una squadra e lui fosse contento di andare… Ma vale per lui come per tutti, onestamente non credo vada via, ma è una mia sensazione”. In questo caso una chiusura a metà dunque.

Infine su Cristante di mercato in senso stretto non se ne parla, ma arriva comunque un messaggio di stima e fiducia al centrocampista: “Sicuramente lo rivedremo con la maglia della Roma” – ha chiosato – “ha iniziato ad allenarsi sul campo e ora deve solo aumentare i carichi di lavoro”.