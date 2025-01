Trapani Shark, Gentile sicuro: “C’è entusiasmo in città, vogliamo un trofeo”

Trapani Shark, arrivano le dichiarazioni di Stefano Gentile. Il cestista suona la carica e fa sognare i tifosi.

Dopo la vittoria contro la Dinamo Sassari, la Trapani Shark sarà impegnata domenica a Scafati su un campo difficile per ritrovare la giusta continuità dopo aver alternato vittorie importanti a sconfitte pesanti come quelle ottenute contro Olimpia Milano e Venezia. Nonostante ciò, l’entusiasmo in città non si è spento ed i tifosi continuano a sognare in grande.

La favola della Trapani Shark continua ed i tifosi stanno iniziando a prendere coscienza di ciò che la squadra sta concretamente raggiungendo. I siciliani in questo momento sono al secondo posto, a -2 dalla capolista Brescia. Le ambizioni del club sono davvero alte e per questa ragione a tal proposito si è espresso anche Stefano Gentile.

Gentile suona la carica: “Possiamo dire la nostra, c’è amore per questa squadra”

Ai microfoni de “Il Giornale di Sicilia”, il play Stefano Gentile ha rilasciato alcune dichiarazioni toccando diversi temi. Sul supporto dei tifosi, ha messo in evidenza: “I tifosi ci danno un’energia infinita. C’è un entusiasmo in città indescrivibile. Appena il naso fuori dalla porta, tutti i tifosi ti riconoscono e fanno i complimenti. C’è veramente amore per questa squadra, una cosa che viene percepita da tutti i giocatori e si vede in campo”.

In merito alle ambizioni della squadra dopo aver condotto una stagione impronosticabile fino a questo momento, ha dichiarato: “Siamo una squadra che può dire la sua contro tutti e ne siamo consapevoli. Dipende tutto da noi. Se siamo connessi e giochiamo bene insieme, possiamo dare veramente fastidio a tutte le squadre che ci sono in campionato. Finora il secondo posto conquistato è un grande risultato, ma oggi conta relativamente. Sarà importante veramente il risultato che vogliamo raggiungere, con la vittoria di qualche trofeo“.

Riguardo ad un nuovo obiettivo, la Coppa Italia, Gentile ha messo in guardia i suoi compagni di squadra in vista del match di febbraio in programma contro Trieste: “La Coppa Italia è una manifestazione che conosco molto bene. È molto difficile ed è molto importante l’approccio, non tanto contro chi giochi. Essendo una partita secca, tutto può capitare e lo dimostra Napoli, che lo scorso anno vinse non da favorita. Dobbiamo andare lì concentrati, ma adesso c’è da pensare impegno dopo impegno”.