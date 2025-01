Atalanta, Percassi sul mercato: “Dispiace per Kossounou, ma c’è Scalvini: la squadra è completa”

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel corso del prepartita del match tra i bergamaschi ed il Napoli: “E’ una sfida d’alta classifica” – le sue parole – “e ci aspettiamo una gara difficile, ma sarà bello godersela dagli spalti”.

Sul mercato: “Numericamente la squadra è completa. Cerchiamo di essere attenti per cogliere delle opportunità ma numericamente siamo completi. Dispiace per l’infortunio a Kossounou ma è coinciso con il ritorno di Scalvini. E siamo contenti del ritorno di Scamacca e speriamo di vederlo al più presto anche in panchina”

Sul momento di flessione: “Stiamo giocando tante partite. E’ difficile avere sempre il massimo ma il lavoro è stato straordianario. Un grande merito a tutti i giocatori e al mister e lo staff. Siamo a metà del percorso ci aspettano ancora tante partite e speriamo di potercele giocare”.

Sull’Under 23: “In under23 ci sono dei ragazzi che si stanno mettendo in mostra che stanno crescendo molto bene. Starà al mister trovare il modo di dargli il giusto spazio”.