Australian Open, Sinner batte Giron in tre set e va agli ottavi

Jannik Sinner vince in tre set al terzo turno contro l’americano Marcos Giron. Il numero uno del mondo chiude in poco meno di due ore il match per arrivare agli ottavi di finale. Il risultato racconta un match che non ha mai veramente avuto storia: il 6-3 6-4 6-2 certifica la superiorità del tennista altoatesino. Tuttavia, non è stato per tutto il match il miglior Sinner, che ha incontrato qualche piccolo passaggio a vuoto, immediatamente recuperato da Jannik.

Il match

Il match parte immediatamente con il break di Sinner, che va 3-0. E tanto basta per vincere il primo set. L’unico problema arriva nell’ultimo game del set, sul servizio dell’italiano, quando una piccola serie di gratuiti di Jannik concede a Giron l’occasione di riaprire il set.

Nel secondo parziale, Sinner incontra ancora qualche difficoltà. Il break decisivo arriva solamente a metà del set. Jannik di inerzia si porta a casa il secondo parziale per 6-4.

Il terzo set è più facile, Sinner trova due break con Girone in leggera difficoltà anche per via di un problema fisico.

Prossimo turno

Ora Sinner attende il prossimo avversario per gli ottavi di finale. Il nome del giocatore che sfiderà Jannik uscirà dallo scontro tra Kecmanovic e Rune, che hanno appena cominciato la loro sfida.