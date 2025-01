Bologna, Italiano: “Record? Merito dei giocatori. Il lavoro che stiamo facendo è evidente”

Il Bologna supera in rimonta il Monza, al termine della sfida il tecnico rossoblu Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di DAZN: “Credevo di poter raggiungere il record del Bologna nell’era dei tre punti, oggi al di là del subito i ragazzi sono stati concentrati e attenti. Sono soddisfatto sicuramente, anche perché è molto difficile giocare ogni tre giorni: i ragazzi hanno risposto bene e il record è merito loro, ce lo teniamo stretto”.

Sull’avvio di gara incerto: “Il primo gol nasce da un nostro possesso dentro la metà campo avversaria. Oltre alla ricerca del gol, dobbiamo comunque essere preventivi in caso di non finalizzazione dell’azione. Si può spendere un giallo, non permettendo all’avversario di distendersi. Dobbiamo lavorarci in allenamento: è un aspetto da affrontare con più attenzione. Successivamente, non abbiamo più concesso metri di gioco”.

Sulle idee portate al Bologna: “Nel calcio, ogni giorno, c’è una storia diversa. Non c’è niente di facile. Il gruppo, a livello umano, c’è sempre stato: la cultura del lavoro è evidente e i giocatori danno sempre disponibilità. Pian piano qualcosa è stata modificata, sia da parte mia, sia da parte loro. All’inizio c’è stata qualche difficoltà, mentre ora ogni giocatore coinvolto risponde presente”.