ESCLUSIVA SI Al-Ahli, cambio in dirigenza? Vicino all’addio l’ex Atalanta Congerton

Arrivano altre novità in casa dell’Al-Ahli, club attualmente quinto nella Saudi Pro League, il campionato dell’Arabia Saudita. Dopo i tanti rumors di un esonero per il tecnico Matthias Jaissle (con conseguenti possibilità di ingaggio per i tecnici italiani Allegri e Cioffi), secondo quanto riportato da Gianluigi Longari è v icino ora un cambio in dirigenza. L’ex Atalanta Lee Congerton infatti potrebbe presto dire addio.