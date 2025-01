ESCLUSIVA SI Pisa, diverse richieste per Bonfanti. Piace al Venezia, il Bari può accelerare

Il Pisa continua ad avere diverse richieste in questo mercato per quanto riguarda l’attaccante Nicholas Bonfanti, che dopo l’arrivo nel reparto offensivo di Henrik Wendel Meister dal Rennes (in prestito con diritto di riscatto) potrebbe anche lasciare la squadra allenata da Filippo Inzaghi in questo mercato di gennaio.

Come raccontato da Gianluigi Longari nelle scorse settimane il Venezia apprezza il giocatore in Serie A: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione i lagunari non hanno ancora affondato il colpo, ma stanno valutando il suo profilo anche in attesa di capire chi altro potrebbe partire in attacco dopo Raimondo (vedi Gytkjaer). Le richieste per Bonfanti comunque non mancano (soprattutto dalla Serie B) ed il Bari potrebbe provare ad accelerare nei prossimi giorni per anticipare la concorrenza dato che il suo è fra i profili più apprezzati (insieme ai vari Moro e De Luca).

Le parole di Inzaghi su Bonfanti

Il tecnico del Pisa, Filippo Inzaghi, ha parlato di Nicholas Bonfanti ieri in conferenza stampa a chiare lettere, spiegando la sua situazione ed il fatto che la sua posizione sia da monitorare: “Ha chiesto di valutare le richieste importanti ricevute, non penso sarà della partita perché ha altro a cui pensare. Vedremo cosa succederà e se troverà la soluzione giusta per lui, altrimenti rientrerà nei ranghi”.