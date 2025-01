Juventus, Thiago Motta: “Vittoria del lavoro. Mbangula? Importante al di là del gol”

Il tecnico della Juventus, Thiago Motta, ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria contro il Milan per 2-0: “Lavoriamo tutti i giorni per vincere, ogni allenamento, momento della giornata, è un grande lavoro per arrivare a vincere. Oggi abbiamo fatto un’ottima partita, non possiamo riassumerla solo nel giorno della partita, oggi si vince con tanto lavoro quotidiano, ringrazio i ragazzi, che stanno lavorando quotidianamente al massimo, con grande impegno e superando tantissime difficoltà che abbiamo avuto fino ad oggi”.

Siete stati sempre in controllo? Cosa ti ha soddisfatto di più?

“Nell’ultima partita contro l’Atalanta abbiamo commesso errori che poi hanno dato fiducia all’avversario, oggi ne abbiamo fatti meno e questo è importante psicologicamente perché la squadra davanti capisce chi ha di fronte”.

Mbangula le piace di più per il gol o per la fase difensiva?

“Grande osservazione, mi fa piacere sentirla. Al di là del gol di oggi, sta aiutando tantissimo in tutte le situazioni di gioco. Non è stato mai fuori per infortunio o squalifica ed ha contribuito tantissimo al rendimento della squadra”.

Ci spieghi la mossa in cui hai lasciato liberi i terzini dal pressing degli attaccanti?

“Volevamo essere aggressivi e non dare tempo di gioco, limitando la tranquillità che ha il loro portiere quando ha la palla, che sa trovare spesso l’uomo libero. Volevamo mettergli pressione, sono contento di come lo hanno fatto con aggressività”.