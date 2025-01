Kyrgios contro Sinner, anche in Australia sono stufi: “Taci per sempre”

Nick Kyrgios ancora contro Jannik Sinner: dopo le ultime accuse, iniziano ad essere stufi anche in Australia. “Mostra le prove o taci per sempre”

Quando si è in cima al mondo è naturale avere anche degli “avversari” o come si dice oggi, degli “haters”. Jannik Sinner non fa eccezione. In competizione con il tennista italiano è entrato Nick Kyrgios. Quest’ultimo ha sempre modo per attaccare il rivale che a dire il vero non ha mai risposto in maniera diretta a questo odio. Una crociata condotta unilateralmente da parte del tennista australiano che affonda radici ben profonde, probabilmente nell’essere l’ex di Anna Kalinskaja che ora sta con l’italiano.

Almeno a parole, comunque, il motivo della sua avversione è data dal caso doping riguardante l’attuale numero uno al mondo con il 29enne che asserisce come Sinner sia colpevole e per questo debba scontare una pena, non risparmiando frecciatine ai vertici del tennis. La storia ormai è arcinota e va avanti da diverso tempo specialmente sui social. Le ultime accuse sono arrivate proprio alcuni giorni fa, prima degli Australian Open dove ha preso parte da padrone di casa anche Kyrgios. Com’è andata?

Nick Kyrgios, anche in Australia sono stufi: “Basta andare contro Sinner”

In maniera a dir poco disastrosa. L’australiano è già fuori da tutto, eliminato non solo nel torneo singolo ma anche da quello doppio, costretto a ritirarsi dopo il KO del suo partner. E dire che voleva approfittare della manifestazione di casa per rilanciarsi e tornare protagonista. Impresa a dir poco fallita. Tanto che il suo nome inizia ad essere inviso anche agli stessi australiani.

Non stanno mancando, in queste ore, diversi attacchi a Kyrgios da parte della stampa di casa. Come ad esempio ha fatto il giornalista Andrew Webster sulle pagine sportive di uno dei maggior quotidiani del paese, “The Australian“. Il collega va giù duro dopo l’eliminazione del presunto “beniamino” di casa e si schiera apertamente dalla parte di Sinner. “Poco importerà a lui di questa eliminazione, così almeno potrà tornare a fare quello che gli riesce meglio: attaccare Sinner sui social“, è l’entrata a gamba tesa che si legge sul giornale.

All’interno dell’articolo si legge riga dopo riga una presa di posizione sempre più in crescendo contro il classe ’95 dandogli del bugiardo in quanto Sinner, fin qui, è stato anche assolto dall’ITIA e ha fatto tutto seguendo i regolamenti. “Se non è in grado di fornire delle prove, tacesse per sempre” è il laconico commento con il quale conclude l’autorevole firma.