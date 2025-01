Esclusiva: Pisa e Cremonese Interessate a Tjas Begic del Frosinone

Emerge un interessante scenario di mercato che coinvolge il giovane talento sloveno Tjas Begic, attualmente in forza al Frosinone. Sia il Pisa che la Cremonese stanno monitorando con attenzione il profilo dell’esterno classe 2003.

Interesse di Pisa e Cremonese

Il Pisa, attualmente impegnato nella lotta per il primo posto in Serie B, vede in Begic uno dei possibili rinforzi per aumentare la qualità della rosa. La Cremonese, in lotta per i playoff, cerca un calciatore in quella posizione e fra i nomi monitorati c’è anche quello del giovane del Frosinone.

Lorenzo Lepore