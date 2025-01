Inter-Empoli 3-1, Lautaro, Dumfries e Thuram rispondono al Napoli

Vince 3-1 l’Inter contro l’Empoli rispondendo al successo 2-3 del Napoli contro l’Atalanta. A decidere il match le reti nel secondo tempo di capitan Lautaro Martinez, Dumfries e Thuram. Nel finale a riaprire parzialmente la gara il gol per l’Empoli di Sebastiano Esposito per il momentaneo 2-1.

Inter-Empoli, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Taremi, Lautaro.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; De Sciglio, Ismajli, Viti; Gyasi, Cacace, Grassi, Pezzella; Maleh, Fazzini; Colombo. All. D’Aversa.

Primo tempo, nessun gol e poche emozioni

Partenza a rilento, al 14′ prima chance Inter con Dimarco e Lautaro. Punizione di Dimarco, deviazione in rovesciata di Lautaro e ottima risposta del portiere azzurro. Grande occasione ancora per Lautaro al 26′. L’argentino sfugge in area a Ismajli e controlla un pallone arrivato su lancio di Asllani, conclusione e palo esterno alla sinistra di Vasquez. Ancora Inter al 31′ con Barella. Conclusione al volo dal limite dell’area sugli sviluppi di un angolo: pallone sul fondo. In chiusura di prima frazione ci prova poi Dumfries. Pallone teso messo in mezzo da destra, con Grassi che anticipa Asllani e devia in angolo.

Secondo tempo, la sblocca Lautaro, la decidono Dumfries e Thuram

Parte forte l’Inter nella ripresa e al 55′ trova il gol con Lautaro. Non può che essere il capitano a caricarsi sulle spalle l’Inter e a sbloccare una gara difficilissima, ricevendo palla al limite dell’area e scaricandola sotto l’incrocio con un gran destro. 4 minuti e a provarci è ancora Lautaro. Cross da sinistra di Carlos Augusto e sponda di Taremi per il Toro, che stavolta calcia centralmente e non trafigge Vasquez. Brivido Inter al 61′. Errore in disimpegno di Sommer, con palla in area per Maleh che calcia da posizione defilata e trova la deviazione sul fondo di De Vrij. Al 77′ ci prova Dumfries. L’olandese entra in area di forza sfruttando un’indecisione difensiva dell’Empoli, ma al momento del tiro viene chiuso da Vasquez. 3 minuti e l’olandese trova il 2-0. Calcio d’angolo battuto da Asllani, Dumfries vola in cielo e di testa infila Vasquez. Risposta Empoli all’84’ con Esposito. L’ex della serata riceve palla in area, si libera di De Vrij e deposita la palla alle spalle di Sommer con un bel diagonale. Inter che non trema e al 90′ fa 3-1 con Thuram. Ripartenza fulminea dell’Inter, rifinita da Arnautovic che mette Thuram davanti a Vasquez. Il francese non sbaglia, siglando il 3-1. Termina così il match con l’Inter ora a -3 dal Napol