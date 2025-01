Milan, allo Stadium un secondo tempo da dimenticare: troppi tasselli negativi

Un netto passo indietro soprattutto sul piano della reazione. Il Milan si è trovato ancora una volta in grossa difficoltà contro la Juventus ed esce sconfitto dallo Stadium dopo un secondo tempo da dimenticare. Se nella prima frazione qualche buon presupposto era stato messo in applicazione, l’avvio di ripresa disastroso ha condannato i rossoneri a una sconfitta che non lascia spazio a interpretazioni. Emerson Royal ha fatto tantissima fatica nel contrastare Mbangula, mentre Abraham non è praticamente mai riuscito ad incidere. Quasi un senso di rassegnazione del Diavolo, che ora deve concentrarsi sulla Champions.

Mercato rossonero: le parole di Ibrahimovic

Il dirigente del Milan, prima della sfida contro la Juve, ha parlato anche di mercato a DAZN. Ripercorriamo le sue dichiarazioni: “Walker è un grande giocatore, ha fatto grandi cose al City, gioca in nazionale. Quando c’è uno come lui sul mercato ovvio ci sia interesse. Va contro le nostre strategie? No, è un leader e ha molta personalità nello spogliatoio. Ora stiamo verificando i prossimi passi”.

“Con l’allenatore parliamo tutti i giorni: per capire le strategie da adottare. Sappiamo cosa serve e lavoriamo. La squadra è forte. Mercato? Meno parlo meglio è. Joao Felix? Escono sempre nomi nuovi, i procuratori fanno le loro strategie. Dobbiamo dare continuità per trovare i risultati che servono. Tomori? Sta bene al Milan, è un nostro giocatore. A Conceicao piace tanto”.