Verona, Zanetti: “E’ stata una giornata negativa”

Paolo Zanetti, tecnico del Verona, ha commentato così il ko interno 3-0 contro la Lazio:”Giornata negativa sotto tanti punti di vista, ovviamente ci dobbiamo prendere sempre le responsabilità di quello che facciamo, siamo stati superficiali rispetto alle ultime prestazioni in cui il piglio era stato diverso, abbiamo avuto una buona reazione con Tengstedt ma poi abbiamo sbagliato troppi passaggi, la gestione non è stata buona, è stata una giornataccia“.

Hellas che va troppo nel panico: “Non siamo riusciti ad essere incisivi nei duelli, abbiamo lasciato troppi spazi aperti. Sicuramente c’è anche la bravura della Lazio, non ci arrivavamo, sicuramente abbiamo preso qualche infilata di troppo, c’è stata una voglia di provare a riprendere la partita nel secondo tempo, poi c’è stato un errore che ci ha portato a non avere più la forza di essere concreti“.

Sul rosso a Duda e il cambio modulo

Espulsione di Duda: “Lo devo rivedere, dal campo sembrava un normale fallo, al 90′ è stato molto fiscale ma non voglio parlare senza aver rivisto bene l’episodio ma mi è sembrato un contrasto di gioco normalissimo“.

Cambio tattico senza effetti nella ripresa: “Abbiamo creato delle situazioni nel secondo tempo, la Lazio poi era sicuramente in giornata e l’abbiamo messa in giornata noi con un suicidio. Non possiamo permetterci di regalare niente, serve avere un’aggressività diversa fin da subito al netto degli errori evidenti“.