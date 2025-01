Atalanta, Gasperini: “La sconfitta con il Napoli ci ha dato fastidio. In attacco…”

L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Sturm Graz: “Abbiamo la garra giusta, come dicono i sudamericani. Aver perso in quel modo con il Napoli ci ha dato molto fastidio, il risultato non ci è piaciuto, ma la squadra è in un buon momento, la gara è stata bella. Ora c’è un’altra competizione e domani abbiamo la possibilità di chiudere la qualificazione. Abbiamo fatto 11 punti in sei partite, sempre con buone gare. Sarà una sfida più difficile di quello che sembra, sarà difficile, contro una squadra che abbiamo incontrato l’anno scorso”.

Atalanta, le parole di Gasperini alla vigilia

Sarà importante invertire l’inerzia dell’ultimo periodo?

“Sarebbe fondamentale, anche perché nell’ultima partita affronteremo il Barcellona, con la qualificazione in tasca sarebbe più semplice”.

Vincere unica cosa che conta?

“E’ fondamentale ma il modo di vincere è frutto delle prestazioni, sempre. A volte raccogli meno di quello che meriti ma alla lunga”.

Che avversario sarà lo Sturm Graz?

“In Champions League non hanno mai perso con più di un gol di scarto, ha battuto il Girona. Sono primi in campionato e sono fermi da un mese, non so se sarà un vantaggio o uno svantaggio”.

Come sta la squadra?

“Bene, non siamo mai stati in difficoltà sotto quell’aspetto. Abbiamo incontrato di fila Inter, Lazio, Juve e Napoli, le prime in Italia oltre a noi, e sono state partite dure e tirate. Si possono avere alti e bassi ma stiamo andando bene. Domani l’unica cosa a cui dobbiamo stare attenti è di non sottovalutare l’avversario. Vogliamo chiudere la qualificazione, abbiamo un’occasione e vogliamo centrare l’obiettivo. Dobbiamo dimenticare subito la partita precedente e concentrarci su quella successiva”.

Chi giocherà in attacco?

“Retegui, Lookman, De Ketelaere e Samardzic sono quelli che stanno meglio. Charles è un po’ in calo forse, Retegui è stato fermo, sono contento di Samardzic, è un giocatore di talento che sta uscendo molto ultimamente. Ne ho quattro, giocheranno tre di questi quattro”.