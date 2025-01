Caos Verstappen: così la Red Bull rischia grosso

Il conto alla rovescia per la nuova stagione di Formula 1 è ufficialmente partito, ma occhio a cosa potrebbe accadere nel mentre in casa Red bull.

La Formula 1 inizierà ufficialmente a marzo, in Australia, ma nel frattempo stanno continuando a rincorrersi tantissime indiscrezioni. La Red Bull in questo senso la fa da padrona perché ad attirare l’attenzione è ancora una volta il pilota più desiderato degli ultimi anni: Max Verstappen.

La Red Bull, anche in questo 2025 caratterizzato da un vero e proprio valzer di piloti da una scuderia all’altra, continuerà a correre con Max Verstappen. Il pilota olandese, per quanto ha vinto negli ultimi anni in F1 e per tutte le sue qualità, è sicuramente uno dei più seguiti e desiderati dalle scuderie; tanto che c’è chi farebbe carte false per averlo nel proprio team.

Sia l’Aston Martin sia la Mercedes non hanno mai nascosto il loro interesse per colui che nelle ultime stagioni ha letteralmente monopolizzato la F1. Dal canto suo, però, la Red Bull è convinta di riuscire a trattenerlo almeno fino alla fine del 2026. E se dovesse arrivare una super offerta come quella di cui si è tanto parlato negli ultimi giorni? Ecco tutto quello che sta appunto trapelando in merito a questo discorso.

Aston Martin su Verstappen? Tutto quello che c’è di vero e come si pone la Red Bull in questa storia

Secondo un’indiscrezione del ‘Daily Mail’, l’Aston Martin avrebbe recapitato un’offerta allettante al pilota olandese per provare a portarlo in squadra il prossimo anno. Eppure ci sarebbe un però. La notizia di un’offerta astronomica da parte della scuderia per Max Verstappen è stata infatti smentita, nonostante i tanti rumors a cui ha dato vita.

La Red Bull sa di vivere, in un certo senso, sul filo di un rasoio perché se Verstappen volesse cambiare e lanciarsi in una nuova avventura, troverebbe immediatamente chi sarebbe pronto ad accoglierlo. Eppure la scuderia non sembra mostrare preoccupazione.

La stagione 2025 che sta per cominciare vedrà l’olandese ancora saldo come primo pilota della scuderia austriaca, anche se ci sarà il team composto da Leclerc e Hamilton che proverà a dare decisamente filo da torcere. Poi dal prossimo anno si vedrà se qualcosa ed eventualmente cosa cambierà. Per il momento l’Aston Martin si è limitata a smentire tutto…