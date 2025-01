La giocata pazzesca di Greg Merson al ME WSOP 2012

Il final table delle World Series Of Poker 2012 è ricordato soprattutto per la durata record dell’ultima giornata. In quella edizione, la fase 3-handed si è infatti protratta per 247 mani, cioè 11 ore di gioco.

I protagonisti del primato, decisamente poco favorevole allo show del poker, sono Jesse Sylvia, Greg Merson e Jake Balsiger. Sono tutti e tre statunitensi e nessuno di loro, in quel momento, può vantare un curriculum da professionista.

Quando si siede al tavolo per giocarsi l’evento di poker più importante e ricco al mondo, Jesse Sylvia (di West Tisbury, Massachusetts) ha all’attivo solo 6 in the money, con un best da 33.418 dollari realizzato alle WSOP un anno prima (11° nel torneo $2.500 NLH 6-handed).

Ancora più tenue è il curriculum di Jake Balsiger (di Tempe, Arizona) che di fatto è all’esordio nel grande circuito del poker live. E’ andato itm solo due volte a Las Vegas, proprio nel 2012. Ha però dalla sua una motivazione in più: in caso di vittoria, potrebbe togliere a Joe Cada il primato del più giovane campione del mondo di poker.

Greg Merson (di Laurel, Maryland) ha invece più esperienza di entrambi i suoi avversari messi assieme. Ha totalizzato 11 in the money, di cui 5 alle World Series Of Poker, uno al NAPT PCA e uno al WPT Borgata Poker Open di Atlantic City. In merito ai “bollini” WSOP, 4 li ha presi proprio quell’anno. Poco prima dell’inizio del Main Event, Merson ha vinto l’evento #57, il $10k NLH 6-handed, per oltre un milione di dollari di premio, ed era reduce da un 5° posto nell’evento #28 ($2.500 NLH 4-handed).

Il quadro è chiaro. Merson è il favorito, non solo per esperienza ma anche per stack: circa 104 milioni di chips vs 51 di Sylvia e 42 di Balsiger. Alla fine sarà infatti lui a vincere il torneo, concluso tre mesi più tardi (era il periodo in cui il final table si giocava in ottobre), non prima però di aver messo a segno una grande giocata. Ve la proponiamo.

E’ la mano numero 216 del final table e Greg Merson decide di limpare da utg con bui 400k/800k. Jesse Sylvia, coachato in quella occasione da Vanessa Selbst, completa da SB, ma Jake Balsinger decide di rilanciare fino a 3.7 milioni da BB. Chiama solo Merson.

Il flop mostra 9♥8♠3♣ e Balsinger c-betta 4,5 milioni. Merson fa ancora call e consente al dealer di girare un 4♥ al turn: arriva la seconda barellata, questa volta da 7,5 milioni, che tuttavia non spaventa Merson.

Il suo call sposta l’azione al river. E’ un 6♠, sul quale Balsinger betta altri 13 milioni. Per tutta risposta, il suo avversario va all-in con gli ultimi 40 milioni e ottiene l’instant fold di Balsinger. A quel punto Greg Merson mostra Q♥J♥, per un fantastico bluff che gli vale l’allungo decisivo verso l’heads-up contro Sylvia. Dal video, si scopre che Balsinger aveva in mano Q♠10♦.

