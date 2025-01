LBA, rinnovo Vital: arrivano le parole del presidente della Bertram Derthona

Marco Picchi, presidente della Bertram Derthona, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul rinnovo di Christian Vital.

Il presidente della Bertram Derthona è stato intervistato da Tuttosport.it ed ha parlato del rinnovo di Christian Vital. Il cestista statunitense è stato protagonista un po’ in giro per il mondo ed in carriera vanta una Coppa di Polonia, NBA G League, Canadian Elite Basketball League. Di conseguenza, avere in LBA un giocatore esperto e nel pieno della sua carriera potrebbe giovare alla Bertram Derthona.

Il club piemontese negli ultimi anni non è riuscito a rimanere ai vertici della classifica come aveva fatto almeno fino al 2023. Nella passata stagione è arrivato l’ottavo posto ed in questa la Bertram è posizionata al settimo. La stagione è naturalmente ancora lunga e la distanza con le altre squadre non è insormontabile. La speranza è che il rendimento dello scorso anno e la prima parte di questa stagione siano racchiusi in unico periodo di transizione.

Rinnovo Vital, Picchi sicuro: “Torneremo a sederci al tavolo”

Per queste ragioni, mantenere giocatori di livello a Tortona, è l’obiettivo principale del presidente Picchi. Il numero 1 della Bertram ha elogiato il percorso di crescita della propria squadra grazie ad una società presente e ben organizzata: “La nostra grande fortuna è avere una proprietà che ci permette di programmare e ogni giorno si confronta su andamento e progettualità“.

Sul rinnovo di Vital, Picchi ha affermato: “Abbiamo giocatori sotto contratto e altri che vorremmo tenere come Christian Vital. Sappiamo che se prendiamo emergenti come Christian dobbiamo accettare che, sviluppando il talento, possano attirare altri club. Secondo me un altro anno con noi sarebbe ideale per lui. Stiamo parlando e torneremo a sederci al tavolo”.

Vital è sicuramente un giocatore fondamentale per la Bertram e, infatti, la società vorrebbe contare ancora su di lui: nell’ultima del girone di andata contro la Givova Scafati è stato decisivo con ben 22 punti e con la sua leadership ha guidato la squadra di coach De Raffaele in Coppa Italia.

Le parole di Picchi certificano la volontà del club di non voler cedere il cestista e, al contrario, di creare un progetto che possa vederlo ancora protagonista o magari che possa ruotare intorno al suo profilo per cercare di rilanciare le ambizioni della Bertram Derthona. Per ora nulla di concreto ma l’esposizione di Picchi in questa maniera evidenzia l’importanza del giocatore all’interno della scacchiera di De Raffaele.