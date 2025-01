Milan, Walker sempre più vicino e Tomori vicino alla permanenza

Sergio Conceiçao decisivo in una doppia operazione del Milan: Kyle Walker in arrivo dal Manchester City e Fikayo Tomori vicino alla permanenza in rossonero: importante impatto sul mercato del nuovo tecnico dei rossoneri con il portoghese determinante in entrambi i casi. Proprio quando l’accordo sembrava essere vicino tra Milan e Juventus, la pista per il difensore inglese si è raffreddata con il Football Director dei bianconeri Cristiano Giuntoli che avrebbe già virato verso altri lidi. Decisiva, oltre alla volontà di Conceiçao di non privarsi dell’ex Chelsea, ma anche dello stesso difensore che ha preferito restare in rossonero piuttosto che raggiungere Kalulu in bianconero.

L’ormai ex capitano del City è sempre più vicino al Milan: e l’indizio arriva da Pep Guardiola che in vista del match giocato ieri in trasferta sul campo dell’Ipswich ha deciso di non convocarlo per la gara. Il difensore inglese classe 1990 sta per diventare un nuovo giocatore rossonero, gli accordi sono stati raggiunti e in questa settimana potrebbe già esserci l’annuncio ufficiale.