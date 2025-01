Napoli in spolvero: la condizione cresce e Conte tira dritto verso l’obiettivo

Prova del nove doveva essere: la prova del nove è stata superata brillantemente dal Napoli di Antonio Conte che tocca quota 50 punti in classifica, battendo l’Atalanta a Bergamo e fornendo un segnale molto chiaro all’Inter: “Qui ci siamo anche noi”. I partenopei hanno reagito allo svantaggio, sulle ali di un Neres straripante nel corso del primo tempo. Ma non solo: il collettivo ha lavorato in sintonia con il tecnico, che ha guidato la linea di pressione, i suggerimenti offensivi e perfino quel grado di spregiudicatezza nato sul 3-2 firmato Lukaku.

Il Napoli ha cercato di tenere lontano l’Atalanta continuando a macinare gioco in fase offensiva. Big Rom torna a colpire in una partita importantissima, la squadra si dimostra molto solida. McTominay strepitoso sulle palle inattive, sempre molto attento a fornire la copertura necessaria ai due centrali difensivi, per poi proiettarsi in avanti. La prima prova di maturità è stata superata: sabato prossimo c’è la Juve al Maradona. Il Napoli vuole continuare a correre: prove di fuga. E di consapevolezza.