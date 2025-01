(VIDEO) La Juventus è arrivata a Bruges

La Juventus è arrivata a Bruges, dove domani sera affronterà il Club Brugge nella settima giornata di Champions League. La formazione di Thiago Motta è arrivata allo stadio per il classico Walkaround.

Thiago Motta, allenatore della Juventus, in conferenza stampa ha presentato la sfida di Champions League contro il Club Brugge.

Sei felice per l’abbondanza di scelte?

“Sono felice, questo può aiutare la squadra e può darci continuità”.

Sul Club Brugge.

“Parliamo di un’ottima squadra per i risultati che hanno ottenuto. Noi siamo pronti a tutto e vogliamo fare una grande prestazione per arrivare alla vittoria”.

Vlahovic titolare?

“Non posso dirlo. Sabato ho fatto una scelta tecnica, anche se è tornato da un problema al flessore. La nostra filosofia è nella qualità del minutaggio che facciamo”.

Con il Milan c’è stata la svolta?

“Ho notato una crescita, ma non solo nelle ultime partite. Vedo una crescita dall’inizio. Certo che la vittoria ci ha dato più entusiasmo e più energia per preparare una partita complicata come quella di domani. Dobbiamo dare il massimo per arrivare ai tre punti”.

Con il Milan è la partita più vicina al suo gioco?

“Siamo contenti perché abbiamo conquistato la vittoria. Ma anche in altre partita avevamo giocato molto meglio, ma non eravamo riusciti a vincere”.

Su Mbangula.

“La sua evoluzione è molto buona. Lo scorsa anno giocava nella Next Gen e quindi dobbiamo fare i complimenti a chi ha lavorato nel settore giovanile, perché abbiamo lui, Savona e Yildiz. Mbangula ha fatto sempre molto bene ed ha aiutato la squadra”.

Avete una priorità tra Champions e campionato?

“Il nostro obiettivo è vincere domani”.

Con due vittorie potete arrivare ai quarti? Tu come stai?

“Ho un po’ di raffreddore, ma con una bella partita starò al 200%. L’obiettivo è vincere domani, mancano due partite con due squadre forti. Dopo queste partite vedremo a che punto saremo”.

Nessun pensiero al Napoli?

“Non è il momento, bisogna pensare solo a domani. Siamo concentrati per fare una grande partita domani”.