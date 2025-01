Champions League, il Bologna rimonta e vince contro il Borussia Dortmund 2-1

Il Bologna rimonta il Borussia Dortmund e trova la prima vittoria in Champions League in questa stagione: 2-1. I rossoblù sono aritmeticamente fuori dalla Champions League, ma al Dall’Ara è festa per la grande vittoria contro una big europea. A firmare il successo sono Thijs Dallinga e Samuel Iling-Junior, a segno due volte in due minuti. La squadra rossoblù aveva risposto al primo squillo dei tedeschi che avevano segnato nel primo tempo su rigore con Guirassy.

Gara equilibrata in avvio tra Bologna e Borussia Dortmund. Le due squadre si studiano. Il Borussia prova ad gire in velocità, cercando di sfruttare alle soprattutto la velocità sulle fasce e la grande qualità offensiva. L’equilibrio viene rotto quasi subito. Dopo un quarto d’ora, ingenuità di Holm che, su un angolo trattiene a lungo il diretto avversario. Per l’arbitro Gozubuyuk, vicinissimo all’azione, è calcio di rigore senza alcun dubbio. Dal dischetto, Guirassy fa lo scavetto, Skorupski intuisce ma non riesce a respingere.

Il Bologna spinge nella seconda metà del tempo e trova alcune potenziali occasioni soprattutto con Castro. E soprattutto recrimina per una trattenuta di Gross a Ndoye, che somiglia tantissimo a quella del rigore tedesco.

Brutte notizie per Italiano a fine primo tempo, con l’uscita per infortunio di Orsolini (in lacrime), sostituito da Iling-Junior.

Nel secondo tempo, il Bologna comincia spingendo e mettendo sotto il Borussia Dortmund. La pressione non riesce a creare particolari pericoli nell’area dalla squadra tedesca. Il cambio che decide tutto è soprattutto quello di Castro per Dallinga. Appena subentrato l’olandese raccoglie in area il cross di Lykogiannis e infila il pareggio. Non passa nemmeno un minuto e i rossoblù raddoppiano. Anton incespica sul pallone, Dallinga prende palla e tira in porta. Kobel respinge, ma Iling-Junior ribatte in rete il gol del 2-1.

Nel finale, il Bologna controlla e porta a casa tre punti storici contro una big come il Borussia Dortmund.