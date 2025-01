Il team principal della Haas, Ayao Komatsu, esalta il grande campione della Formula 1: le parole sono da brividi.

Il team principal della Haas, Ayao Komatsu, è rimasto impressionato da un pilota su tutti della Formula 1, tanto da smuovere una delle leggende più grandi del Motorsport: Ayrton Senna. Nel corso dell’intervista a RacingNews365, il capo della scuderia statunitense ha reso pubblica tutta la sua più grande ammirazione per Max Verstappen. Il team principal della Haas ha sottolineato maggiormente un evento della passata stagione, in cui il numero uno della Red Bull ha lasciato il segno. Max Verstappen ha segnato un’epoca con il suo famelico stile di guida e la sua inconfondibile personalità.

In questi anni, il campione olandese ha dettato legge in pista, mettendo le mani su ben quattro titoli, vinti in modo consecutivo. Proprio nella precedente stagione, l’olandese della Red Bull si è reso autore di un autentico capolavoro, uno di quelli che onora le icone del passato. Una delle gare più avvincenti di Max nel 2024 è stata quella sul circuito di Interlagos (Brasile), casa dell’iconico Ayrton Senna. In quell’occasione, il campione della Red Bull partì dalla 17esima posizione in griglia per poi scalare la classifica e prendersi con forza il gradino più alto del podio. Una prestazione che ha incantato Ayao Komatsu.

Verstappen come Sennna: Ayao Komatsu è sicuro!

Il grande acuto di Max Verstappen a Interlagos ha lasciato tutti attoniti. Secondo Ayao Komatsu, si è trattata di una prova degna di Ayrton Senna: “È come quella di Ayrton a Donington nel 1993, quando è andato in prima posizione superando tutti come se avesse una gomma diversa. Max ha fatto esattamente lo stesso: li ha passati tutti come se non fossero piloti di Formula 1. Ricordo che la pista era bagnatissima. Non vorrei dire che gli altri sembrassero dilettanti, ma di una categoria diversa”.

Ayao Komatsu ha rimarcato: “Non ho mai lavorato con Max, ma ha un talento incredibile. Inoltre, non si lascia condizionare dalle persone che cercano di intimidirlo. La sua forza mentale è fenomenale. Quando arriva un giovane talento straordinario, tutti i piloti affermati lo mettono in difficoltà e cercano di mettergli pressione, ma questo non ha scalfito Max. Tutti i grandi campioni degli anni passati avevano questa caratteristica fin dal primo giorno”.

Verstappen si esalta sull’acqua

Come testimoniato dalla sontuosa prestazione sul circuito di Interlagos, Max Verstappen si esalta ancor più quando la pista è bagnata. Lo confermano dei numeri inconfutabili: se si esclude Spa 2021, sono 8 le vittorie conquistate in 20 gare sul bagnato, con una percentuale di successo del 40%. Percentuale maggiore anche a quella di Michael Schumacher e Lewis Hamilton, fermi rispettivamente al 36 e al 35%. L’unico ad aver fatto meglio di Max Verstappen è stato Ayrton Senna: 10 vittorie in 18 gare sul bagnato, con una percentuale del 55%.