Il Brugge ferma la Juventus: bianconeri mai pericolosi, in Belgio termina 0-0

Dopo il 2-0 contro il Milan, la Juventus di Thiago Motta non va oltre lo 0-0 il Brugge e conquista un punto in trasferta nella penultima giornata del maxi girone di Champions League.

PRIMO TEMPO

Pochissime emozioni nella prima frazione di gioco con nessun tiro in porta e con le due formazioni che di fatto si sono annullate a vicenda. Per vedere il primo tiro della Juve bisogna aspettare il minuto 36: cross di Koopmeiners per Douglas Luiz che controlla il pallone, sombrero e tiro con il mancino ma la sfera si spegne sul fondo.

SECONDO TEMPO

Il Brugge sfiora in due occasioni il vantaggio: al quarto minuto della ripresa, errore di Di Gregorio, Vanaken ne approfitta e serve Tzolis. Piattone del greco dal dischetto dell’area di rigore e sfera che termina fuori. Poco dopo la Juve va vicina al gol: lancio di Locatelli per Mbangula, che serve Nico Gonzalez. Il pallone si impenna e arriva a Douglas Luiz, che da pochi passi calcia alto.

Al 71′ Conceicao crossa al centro per Koopmeiners, che di testa sfiora ancora il gol. Tre minuti più tardi i padroni di casa vanno vicini al gol con Nilsson. Talbi serve proprio l’attaccante che al volo in girata spara fuori. All’86, ultima occasione del match: conclusione da fuori di Locatelli e ottima parata di Mignolet che devia in corner. Dopo tre minuti di recupero termina la gara.