Juventus, stasera c’è il Club Brugge. Le possibili scelte di Motta

Questa sera la Juventus sarà attesa dalla trasferta belga in casa del Club Brugge. Una gara da non fallire per provare a risalire ancora la classifica e sperare in una qualificazione diretta alla prossima fase. Thiago Motta, in conferenza stampa, non ha dato particolari indicazioni di formazione, ma potrebbe optare per il solito 4-2-3-1 con Di Gregorio tra i pali, quartetto difensivo formato da Savona, Gatti, Kalulu e Cambiaso. In mediana potrebbero agire Locatelli e Douglas Luiz, con Mbangula, Koopmeiners e Weah alle spalle di Nico Gonzalez. L’argentino è dunque favorito su Dusan Vlahovic per una maglia da titolare al centro dell’attacco.

Juventus, la probabile formazione contro il Club Brugge

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli Douglas Luiz; Mbangula, Koopmeiners, Weah; Nico Gonzalez.

Thiago Motta, allenatore della Juventus, in conferenza stampa ha presentato la sfida di Champions League contro il Club Brugge.

Sei felice per l’abbondanza di scelte?

“Sono felice, questo può aiutare la squadra e può darci continuità”.

Sul Club Brugge.

“Parliamo di un’ottima squadra per i risultati che hanno ottenuto. Noi siamo pronti a tutto e vogliamo fare una grande prestazione per arrivare alla vittoria”.

Vlahovic titolare?

“Non posso dirlo. Sabato ho fatto una scelta tecnica, anche se è tornato da un problema al flessore. La nostra filosofia è nella qualità del minutaggio che facciamo”.

Con il Milan c’è stata la svolta?

“Ho notato una crescita, ma non solo nelle ultime partite. Vedo una crescita dall’inizio. Certo che la vittoria ci ha dato più entusiasmo e più energia per preparare una partita complicata come quella di domani. Dobbiamo dare il massimo per arrivare ai tre punti”.

Con il Milan è la partita più vicina al suo gioco?

“Siamo contenti perché abbiamo conquistato la vittoria. Ma anche in altre partita avevamo giocato molto meglio, ma non eravamo riusciti a vincere”.

Su Mbangula.

“La sua evoluzione è molto buona. Lo scorsa anno giocava nella Next Gen e quindi dobbiamo fare i complimenti a chi ha lavorato nel settore giovanile, perché abbiamo lui, Savona e Yildiz. Mbangula ha fatto sempre molto bene ed ha aiutato la squadra”.

Avete una priorità tra Champions e campionato?

“Il nostro obiettivo è vincere domani”.