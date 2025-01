Da Alfredo Pedullà arrivano ulteriori aggiornamenti su Michael Kayode, in uscita dalla Fiorentina: “Niente Parma. E neanche Roma. Mai davvero in pista per Kayode che ha scelto il Brentford, il club – che come anticipato già il 26 dicembre – lo aveva seguito con attenzione per poi fare uno scatto decisivo sul Brighton come raccontato il 31 dicembre. Kayode ha scelto, la Fiorentina aspetta le carte per formalizzare, l’unica cosa che conta in situazioni del genere. Operazione in prestito oneroso di 500 mila euro, diritto di riscatto a 17,5 milioni e percentuale del 10 per cento da eventuale futura vendita. Ora servono le firme per liberare Kayode, destinazione Brentford”.