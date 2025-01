Inter, Ausilio: “Donnarumma? Portiere non è la prorità. Frattesi non ha chiesto di partire, magari l’agente…”

Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel corso del prepartita fra i nerazzurri e lo Sparta Praga: “Ottavi un obiettivo anche economico? Penso sia scontato al di là del discorso economico che ha la sua importanza, ma conta il prestigio e l’ambizione di questo club. Abbiamo l’ambizione di passare il turno, mi fido più dei ragazzi che degli algoritmi, pensiamo solo a fare risultato stasera”.

La situazione di Frattesi?

“Non è mai venuto a chiedere la cessione, non ultimo il mister di recente ha fatto una verifica con tutta la squadra, che è concentrata sugli obiettivi. E’ importante per l’Inter, non ha mai manifestato in modo esplicito l’idea di andare via, squadre che abbiano manifestato un interesse a noi non ce ne sono. Sappiamo che ha un agente simpatico, un amico, ma anche molto attivo, quindi probabilmente qualcosa ha mosso attorno all’interesse per il ragazzo, è diventato un caso più mediatico. Noi siamo contenti, non è stato benissimo fisicamente, non solo per scelta tecnica, ma ha sempre dato la sua disponibilità”.

Buchanan al Torino? Zalewski può essere un sostituto?

“Stiamo valutando con lui e l’entourage se è più opportuno andare a giocare da qualche altra parte, ha giocato poco perché è tornato da poco da un infortunio, non c’è solo il Torino, ci sono altre squadre sia italiane che estere, qualcuna fa anche le coppe. Non escludo che alla fine rimanga qui, abbiamo tante partite, sono tutti giocatori forti e Nazionali, compreso Buchanan, anche lui però non ha chiesto di andare via. Se confermerà questa cosa andremo avanti con questa rosa”.

L’Inter è vigile su Donnarumma se non rinnova?

“Sarò sincero, stiamo attenzionando quello che può essere il mercato per giugno, ma il ruolo del portiere non è una priorità e una necessità, abbiamo due portieri molto forti. Al di là che non posso non avere stima e considerazione per Donnarumma, portiere della Nazionale, ma il portiere non è la priorità”.