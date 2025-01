Inter, Lautaro: “Il periodo duro è finito per me, ma lo era solo per i gol”

L’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida vinta contro lo Sparta Praga grazie ad una sua rete: “Era una partita importante per noi, manca un passettino per entrare nelle ultime 8, la gara con il Monaco. Oggi c’era una squadra che ha fatto la sua partita, abbiamo fatto una ottima partita nel primo tempo concedendo qualcosa a loro, ci hanno messo un pochino in difficoltà nella ripresa, ma abbiamo portato 3 punti a casa”.

Non avete sempre la stessa ferocia, manca in questo periodo?

“Non so se chiamarla così, perché poi ci sono partite e partite, dipende come si sviluppano, ma è un aspetto che dobbiamo migliorare, abbiamo perso punti in partite che non abbiamo chiuso prima. Oggi siamo riusciti a

Il periodo difficile per te è finito?

“Lavoro ogni giorno, il periodo di non fare gol è finito. Ma solo per i gol, dico sempre di valutare le prestazioni a 360 gradi, lavoro sempre per i compagni. Record? Sono orgoglioso, contento”.