Juve, un pari incolore a Bruges. Piglio poco offensivo, ora il Napoli

Tornata la pareggite? La Juventus e i suoi tifosi si augurano ovviamente di no, sta di fatto che i bianconeri guidati da Thiago Motta sono incappati nell’ennesimo segno X della stagione sul campo del Club Brugge. Nella fredda notte belga la Vecchia Signora aveva approcciato la partita per tenere il pallone e cercare di gestire nel migliore dei modi il possesso.

Ma non è bastato perché la creazione di situazioni interessanti è stata troppo bassa per una squadra che vuole puntare alla top 8. Il primo tiro in porta è arrivato al minuto 85 con Locatelli. Dunque poche minacce offensive e un risultato incolore che non può di certo soddisfare la Juventus. Una formazione guardinga e proprio intraprendente: in Champions serve un piglio più offensivo, dinamico e coraggioso.

E la prossima settimana allo Stadium arriva il Benfica. Ma prima c’è il Napoli…