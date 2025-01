Kyrgios di nuovo nella bufera: nuovo attacco in diretta!

Arriva un nuovo attacco frontale di Nick Kyrgios sui social, solito a queste cose. Questa volta non c’entra Jannik Sinner, tutti i dettagli

Terminata mestamente l’avventura all’Austrlian Open, dove da padrone di casa, Nick Kyrgios è uscito di scena sia nel singolo che nel doppio, è tornato a fare quello che più ama: parlare male di qualcuno sui social! Non vedeva l’ora di fare ciò sostengono i maligni, visto che sul campo non sta di certo dando soddisfazioni. Di sicuro la sua è stata un’esperienza traumatica al grande Slam casalingo, tanto che la stessa stampa australiana sembra stufa di lui.

Ad ogni modo, questa volta non c’entra Jannik Sinner nel suo sparare a zero sui social. E questa è già una notizia. Per una volta il suo obiettivo è stato un altro. Kyrgios è infatti noto per l’essere uno dei principali haters del numero uno al mondo. Un’avversione che nasce, a suo dire, per la vicenda doping in cui l’altoatesino non ha ancora ricevuto una squalifica che per il 29enne dovrebbe essere sacrosanta. La realtà, però, dice che Kyrgios è stato l’ex di Anna Kalinskaja ed è facile capire perché non gli piaccia il classe 2001.

Kyrgios attacco frontale, questa volta c’entra Djokovic!

Con chi va d’accordo, invece, è sicuramente Novak Djokovic. I due sono molto amici. Questo ha portato a delle speculazioni nel corso dei mesi di come anche il serbo sia contro Sinner in quanto non ha mai preso le distanze da Kyrgios e non è mai andato oltre a classiche parole di circostanza per l’azzurro. Intanto negli ultimi giorni ha fatto discutere un episodio che ha riguardato Nole durante la sua esperienza all’Australian Open.

Il litigio con il giornalista Tony Jones che ha fatto davvero andare su tutte le furie il serbo. Questo ha portato anche alla reazione di Kyrgios che sui social ha prima punzecchiato Jones poi è andato oltre, schierandosi apertamente dalla parte dell’amico e collega. Ha preso in giro, insieme a Loney, il giornalista in uno sketch registrato in quello che sembra essere il suo appartamento. I due hanno deriso Tony Jones e Kyrgios ha poi rincarato la dose sui social.

“Perché sono sempre le persone meno atletiche a criticare i migliori atleti del mondo?” si chiede l’australiano, prendendo in giro la forma fisica del giornalista. Successivamente, su “X”, è andato un po’ oltre insultando apertamente Jones: “Come fa questo tizio ad avere ancora un lavoro? Sono disgustato. Sei un totale fallimento. Fott***”, chiude. Il solito Kyrgios verrebbe da dire, non nuovo ad uscite del genere nonostante l’essere uno sportivo di successo gli imporrebbe ben altri comportamenti.