Pazzesco Sonego, non ci è riuscito neanche Sinner

Lorenzo Sonego sta vivendo un momento magico ed ha raggiunto un risultato che neanche Sinner è mai riuscito ad ottenere

Mai così lontano in uno Slam. Lorenzo Sonego agli Australian Open è riuscito a fare quello che in carriera non aveva mai fatto. I quarti di finale conquistati valgono il primato personale, lui che prima di quest’anno si era spinto non oltre gli ottavi di finale in un major.

Era accaduto nel 2020 e nel 2023 al Roland Garros, nel 2021 a Wimbledon. A Melbourne, invece, non era mai riuscito a superare il taglio del terzo turno, cosa che ha ottenuto quest’anno grazie al successo contro Marozsan, replicato poi con Tien agli ottavi. Un successo che consentirà al tennista di Torino si fare un balzo in avanti nel ranking ATP dove ha iniziato gli Australian Open occupando la 55esima posizione.

Melbourne ha quindi portato bene a Sonego che ora sogna di poter proseguire la stagione sulla stessa falsariga del torneo australiano. Intanto però il 29enne può celebrare anche un altro risultato, qualcosa che nessun tennista prima d’ora era riuscito ad ottenere, almeno non a questi livelli.

Sonego cantante: la sua canzone supera il milione di streaming

Se il Sonego tennista può essere contento di quanto fatto agli Australian Open, c’è un Sonego cantante che può festeggiare senza riserve il proprio trionfo. Già, proprio così: il 29enne di Torino è anche un cantante e ha inciso una canzone che su Spotify sta letteralmente spopolando.

“Un solo secondo” è il brano di cui Sonego ha scritto testi e musica e che lo stesso tennista ha cantato insieme ad AlterEdo. Una canzone che l’account TikTok ufficiale degli Australian Open ha scelto per accompagnare i migliori punti delle partite dello stesso italiano. Ecco così che il brano è diventato virale e su Spotify ha superato il milione di streaming (ha toccato quota un milione e mezzo). Un risultato mai raggiunto da nessun cantante-tennista e che potrebbe migliorare ulteriormente nei prossimi giorni vista la popolarità raggiunta con l’exploit di Sonego a Melbourne.

Il tennista in passato aveva raccontato la sua passione per la musica, il divertimento da ragazzo nello scrivere canzoni con lo stesso AlterEdo. Poi la possibilità di incidere una canzone insieme è stata sfruttata e così ha visto la luce ‘Un Solo secondo’. Incisa nel 2021, il brano sta vivendo un nuovo ed inatteso successo e Sonego se lo gode. Buone notizie dalla musica, così come dal campo per il piemontese che si gode il suo gennaio d’oro.