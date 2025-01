Djokovic sotto accusa: ha ingannato tutti

“Non è la prima volta che vediamo questa routine”: attacco frontale in diretta al fuoriclasse serbo che ha sconfitto Alcaraz qualificandosi alle semifinali degli Australian Open

Djokovic sotto accusa dopo aver buttato fuori Alcaraz dagli Australian Open 2025. Quella del fuoriclasse serbo è stata, per certi versi, una vittoria inaspettata. Una vittoria nel match più atteso del major australiano e che ha conquistato in rimonta e in quatto set. Djokovic si è così vendicato dello spagnolo, che lo aveva sconfitto sia al Roland Garros che a Wimbledon.

Ha rimontato ed eliminato Alcaraz pur non essendo nelle migliori condizioni fisiche. Anzi, pur essendo infortunato alla gamba sinistra. Il trionfo del quasi 38enne, il tennista più vincente della storia nelle prove di singolare maschile del Grande Slam, è stato ovviamente oggetto di dibattito in tv e sui social, per il modo in cui è arrivato. E, appunto, considerato l’infortunio dell’atleta di Belgrado, a cui però non tutti credono.

Djokovic, McEnroe all’attacco: “Non fatevi ingannare”

Il primo a non crederci è John McEnroe, uno dei tennisti più forti della storia di questo sport e attuale telecronista di ‘ESPN’ oltre che opinionista per Eurosport. Già durante l’incontro ‘The Genius’ ha messo in dubbio che Djokovic fosse alle prese con guai fisici: “Non fatevi ingannare – le sue parole d’accusa in diretta – Non è la prima volta che vediamo questa routine“.

Alcaraz: “L’ho visto soffrire davvero”

Negli spogliatoi, sul 4-5 al primo set, Djokovic ha ricevuto il trattamento del fisioterapista per la coscia sinistra. Rientrato in campo, ha perso il set e fatto dei gesti di dolore per alcuni istanti: “Non voglio svelare troppo di quello che ho, però le medicine mi hanno aiutato“, ha detto Djokovic dopo l’incontro. A dare per vera la storia dell’infortunio, è stato lo sconfitto Alcaraz: “Non credo che sia stato uno show, l’ho visto soffrire davvero“.

Novak Djokovic. 37 years old pic.twitter.com/leW0mqzGSk — José Morgado (@josemorgado) January 21, 2025

Djokovic in semifinale degli Australian Open: quando si giocherà il match contro Zverev

In semifinale agli Australian Open, Djokovic dovrà vedersela col numero 2 al mondo e seconda testa di serie, il tedesco Alexander Zverev. Il match si disputerà stanotte, venerdì 23 gennaio, intorno alle 2. I precedenti sono dalla parte del serbo, 9 a 6, anche se il divario è piccolo.

“Sta giocando benissimo, però abbiamo un patto tra noi: fino a quando gioco, lui mi deve lasciar vincere, soprattutto negli Slam – ha scherzato Djokovic a ‘Eurosport’ a proposito della gara col tedesco – Sarà difficilissima, Zverev è in forma”.