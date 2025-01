Europa League, all’Olimpico è grande Lazio: 3-1 alla Real Sociedad

La Lazio si conferma grande d’Europa League. I biancocelesti hanno liquidato con un tris la Real Sociedad dopo un grande primo tempo in cui sono state capitalizzate le occasioni create. Ha aperto le marcature Gila al minuto 6, poi Zaccagni e Castellanos nel giro di 2′ hanno archiviato la pratica. Missione complicata per gli iberici che sono rimasti in inferiorità numerica poco dopo la mezz’ora per la doppia ammonizione comminata a Munoz. Nella ripresa il gol della bandiera messo a segno da Barrenetxea.

Biancocelesti in testa al girone unico della competizione con 19 punti in 7 partite frutto di 17 gol fatti e solo 4 subiti.