Gallinari, l’annuncio commuove: “L’ultima volta”

Annuncio a sorpresa di Danilo Gallinari che riparte da Portorico e E lancia un messaggio che commuove i tifosi: è l’ultima volta

Lontano dall’Italia, ma vicino alla famiglia. Danilo Gallinari ha scelto con il cuore la sua nuova avventura nel basket. Niente Armani Milano, come pure si era tornato a vociferare a causa dell’infortunio di Zach LeDay, niente Nba, destinazione preferita dal cestista italiano.

A 36 anni Gallinari ha scelto di ripartire da Portorico: l’annuncio è arrivato nella giornata di ieri, un po’ a sorpresa, con l’atleta che ha deciso di accettare la proposta dei Vaqueros de Bayamon. Una scelta che unisce sport e vita personale, come lo stesso Gallinari ha specificato: giocare a Portorico, infatti, gli consentirà di stare vicino alla famiglia, moglie e figli, che vive a Miami. Nel contratto è presente la possibilità di risoluzione in caso arrivi una chiamata dalla lega americana. È proprio quello il desiderio di Gallinari, concedersi un ultimo assaggio di NBA prima di lasciare il basket giocato.

La lega americana come sogno, ma non l’unico desiderio. Il trentaseienne infatti ha nel suo cuore un altro sogno da realizzare: vestire per l’ultima volta la maglia dell’Italia e farlo ai prossimi europei in programma nell’estate 2025.

Gallinari, messaggio a Pozzecco: vuole l’azzurro

Danilo Gallinari ha scelto i Vaqueros de Bayamon, squadra che ha tra i dirigenti l’ex cestista Carlos Arroyo, per tornare con la Nazionale.

Lontano dall’Italia per tornare in azzurro: è questo il senso del messaggio lanciato sui social per annunciare il suo rientro sul parquet con la formazione portoricana. “Sono grato di poter fare ciò che amo di più, giocare a basket e stare vicino alla mia famiglia – il messaggio di Gallinari -. Ringrazio il club, e in particolare Carlos Arroyo, per la loro fiducia e per avermi dato l’opportunità di tenere la porta aperta in caso di chiamata NBA“.

Ma nell’annuncio c’è un messaggio chiaro anche al ct Pozzecco: “Torno in campo con la carica dei nuovi inizi – scrive Gallinari –, ma anche con la speranza di un grande finale in azzurro, pronto a indossare la maglia della Nazionale per un’ultima grande avventura europea“. Sono gli Europei dunque l’obiettivo, non certo segreto, del trentaseienne. Gallinari vuole esserci ad Euro2025 regalarsi un’ultima apparizione maglia azzurra, magari coronare la sua carriera con un trionfo tricolore. Dopo 17 stagioni in NBA, l’italiano con più presenze negli Stati Uniti inizia una nuova avventura con un chiaro obiettivo: essere convocato dall’Italia per l’ultimo ballo.