Napoli, la ricetta di Conte verso la Juve: procedere sul binario tracciato

Antonio Conte, nella conferenza stampa verso la sfida contro la Juventus, ha messo all’erta il suo Napoli. L’obiettivo è procedere step by step, proseguendo sul solco tracciato. La vittoria di Bergamo ha fornito un grande apporto energico e di fiducia in vista dei prossimi impegni. E sabato al Maradona arriva proprio la Juventus. Di seguito l’estratto della conferenza del tecnico dei partenopei: “La Juventus è imbattuta da 21 partite, nessuna squadra è riuscita a batterla, quindi tutti questi demeriti non ci sono. Molti pareggi potevano essere delle vittorie e si è creato questo distacco, non dimentichiamo che l’anno scorso siamo arrivati a 18-20 punti dalla Juventus, ci dimentichiamo i distacchi rispetto a Juve, Milan e Atalanta. Ogni tanto ricordiamolo, è importante. Il gap rispetto all’anno scorso oggi ce lo siamo dimenticati tutti”.

Le parole di Conte

Che idea ha della Juve? Esistono squadre imbattibili?

“Non esistono, prima o poi devi perdere, in generale, la sconfitta fa parte della vita. E’ una squadra quadrata, ha giocatori forti, l’anno scorso sono arrivati con molti punti davanti, hanno fatto un ottimo mercato, fanno la Champions, sono un top club, come le milanesi, devi avere sempre grande rispetto, dietro c’è una storia importante e ogni anno partono per vincere, lì non puoi nasconderti, l’obiettivo è sempre uno, vincere”.

Nel frattempo la società continua a lavorare sul mercato, cercando di affinare gli accordi per il sostituto di Kvara.