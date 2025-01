Schumacher, rivelazione strappalacrime: tutto finito

Il racconto su Michael Schumacher non può che commuovere i tifosi del campionissimo tedesco: ormai è tutto finito

Il suo nome sarà scritto per sempre nella storia della Formula 1. Sono ormai oltre 10 anni che Michael Schumacher è sparito dalla scena pubblica. Colpa del drammatico incidente sugli sci che ha cambiato per sempre la vita del pilota tedesco. La famiglia continua a prendersi cura di lui, garantendogli la miglior assistenza possibile e al contempo assicurando il massimo riserbo sulle sue condizioni di salute.

Pochissimi hanno la possibilità di incontrare l’ex campione della Ferrari, una stretta cerchia di persone fidatissime che conosce la verità sullo stato attuale di salute di Schumi. Il suo nome però è sempre presente quando si tratta di Formula 1, le gesta al volante della Ferrari restano ricordi indelebili in tutti gli appassionati del cavallino rampante e non solo.

Michael Schumacher è anche il protagonista di una rivelazione che sorprende e non può che commuovere i suoi tifosi e tutti coloro i quali hanno apprezzato le sue gesta in pista. A raccontare quanto accaduto è un ex pilota di Formula 1, nonché compagno di squadra del tedesco all’epoca della Benetton, nel 1992: Martin Brundle.

Schumacher, la lite con Brundle: così è arrivata la pace

Il britannico, attuale commentatore di Sky Sports, ha raccontato di una lite avvenuta proprio con Schumacher. O meglio, della rottura che c’è stata tra l’ex pilota tedesco e lui. Cinque anni senza rivolgersi la parola e senza sapere neanche effettivamente il motivo.

Brundle lo ha raccontato in più occasioni nel corso di sue interviste, spiegando come Schumacher si sia arrabbiato con lui per un commento fatto e, a suo dire, male riportato ed interpretato. Il britannico spiega che tutto è accaduto ai tempi del primo ritiro di Schumi, dopo l’addio alla Ferrari e prima del suo ritorno in pista al volante della Mercedes.

Una frase, interpretata in maniera sbagliata e riportata sui media tedeschi, fece infuriare Schumacher che ruppe il suo rapporto con Brundle. L’ex pilota racconta che da quel momento e per cinque anni, il sette volte campione del mondo non gli rivolse più la parola. Una rottura che poi svanì all’improvviso. Fu lo stesso Schumacher, nel corso di una serata in discoteca, a tornare a parlare al suo collega, accolto con un caloroso “il mio compagno di scuderia”. -tutto finito dunque così com’era iniziato, con il tedesco e il britannico che tornarono a parlarsi dopo gli anni di silenzio per quello che Brundle definisce un equivoco e nulla più.