Sinner, nuovo malore: panico tra i tifosi

Il tennista italiano è approdato alle semifinali degli Australian Open, ma ancora una volta c’è un malore a Melbourne che crea preoccupazioni tra i tifosi

Tutto fin troppo facile. Jannik Sinner si conferma il miglior tennista del momento e lo fa dopo aver preoccupato i tifosi con il malore durante la sfida con Rune. A distanza di due giorni, rieccolo in campo in grandissima forma, capace di annientare il padrone di casa De Minaur in tre set, conducendo l’incontro dall’inizio alla fine.

6-3, 6-2, 6-1 il punteggio che spiega meglio di ogni altra parola il divario che c’è stato tra i due tennisti. Sinner ha dimostrato di aver messo da parte il problema di salute accusato lunedì, di essere entrato in forma proprio nel momento clou del torneo. Ora per il numero uno al mondo c’è da affrontare in semifinale l’americano Shelton che ha battuto un volitivo Sonego in quattro set.

L’appuntamento è per venerdì quando l’italiano andrà a caccia della seconda finale consecutiva nel grande slam che apre l’anno. Obiettivo sulla carta possibile visto che lo statunitense, molto bravo nel servizio, è stato già battuto quattro volte nei cinque precedenti tra i due. Molto dipenderà anche da come i due tennisti si presenteranno in campo. Proprio il malore a corso a Sinner ha evidenziato come basta poco per cambiare le sorti dei match. A proposito di malore, un altro episodio simile si è verificato proprio con Sinner in campo nel quarto contro De Minaur.

Sinner-De Minaur, malore in campo: cosa è successo

Tutto è accaduto all’inizio del terzo game dell’incontro, con il punteggio di uno a uno e Sinner che si apprestava ad iniziare il suo turno di battuta. Prima però che l’italiano potesse dare il via al terzo game, ecco che accade qualcosa di imponderabile.

Dagli spalti viene richiamata l’attenzione di chi è in campo, l’australiano si gira e inizia a guardare verso il pubblico, mentre il match si interrompe per qualche secondo. Interviene anche l’arbitro che chiama i soccorsi: da quanto si è potuto capire, uno spettatore ha accusato un lieve malore ed è stato immediatamente soccorso dai sanitari presenti nell’impianto.

La situazione è comunque tornata alla normalità in pochissimo tempo. Dopo qualche secondo di interruzione, l’incontro è ripreso con Sinner in battuta, mentre lo spettatore che aveva accusato il malore era visitato dai medici. Tutto è finito per il meglio, un grande spavento e nulla più con la partita che è proseguita e Sinner che ha portato a casa la qualificazione.