Allianz Cloud: si rinnova la partnership tra Allianz e Milanosport. Insieme per i prossimi tre anni

L’Allianz Cloud, simbolo di eccellenza sportiva e innovazione a Milano, rinnova la partnership tra Allianz e Milanosport SSD S.p.A., confermando il suo ruolo centrale nell’ospitare eventi di rilievo nazionale e internazionale. Le due parti saranno insieme per i prossimi tre anni, con possibilità di prolungare l’accordo fino al 2030. Dal 2019, questa collaborazione ha promosso i valori dello sport e l’attrattività della città, generando un impatto positivo per i cittadini e l’economia locale.

SEI ANNI DI SUCCESSI E CRESCITA

In soli sei anni, nonostante le sfide della pandemia, l’Allianz Cloud ha accolto quasi 1 milione di spettatori, ospitando eventi che spaziano dallo sport alla cultura. Durante questi sei anni si sono susseguiti eventi di grande rilievo come Next Gen ATP Finals, ben tre edizioni di Premier Padel P1, X Factor, Alis Circo Contemporaneo, Suzuki Music Party e importanti sfilate di moda di marchi internazionali come Philippe Plein, Diesel e Missoni solo per citarne alcuni. Il palazzetto inoltre è la casa di tre importanti squadre sportive che rappresentano l’orgoglio della città di Milano: parliamo diAllianz Milano, protagonista del campionato di Serie A1 di pallavolo maschile; la NumiaVero Volley Milano, che compete nella Serie A1 femminile, nonché entrambe nelle rispettive Champions League europee e Wegreenit Urania Basket Milano, impegnata nel campionato di Serie A2 di pallacanestro. Queste squadre trovano nell’Allianz Cloud una struttura all’avanguardia, in grado di garantire un’esperienza unica per atleti e spettatori.

UNA VISIONE PER IL FUTURO

Guardando al futuro, Allianz e Milanosport SSD S.p.A. confermano il loro impegno a rafforzare ulteriormente il ruolo dell’Allianz Cloud come catalizzatore per lo sviluppo dello sport e della cultura a Milano grazie al nuovo accordo sul naming dell’impianto per i prossimi 3 anni, prorogabili fino al 2030. Tra i prossimi obiettivi, c’è la volontà di incrementare la varietà e la qualità degli eventi ospitati, continuando a promuovere i valori che hanno reso l’Allianz Cloud un modello di eccellenza.

Martina Riva, Assessore allo Sport, al Turismo e ai Giovani del Comune di Milano, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di rinnovare la partnership con Allianz e di celebrare il successo di un impianto iconico come l’Allianz Cloud, che in pochi anni è diventato un punto di riferimento per Milano e non solo. Questa struttura non rappresenta solo l’eccellenza nello sport, ma incarna anche l’energia e la dinamicità della nostra città, ospitando eventi che spaziano dalla cultura alla moda, dallo spettacolo allo sport internazionale. Ringrazio Allianz e Milanosport per il loro impegno costante, che contribuisce non solo a rafforzare l’immagine di Milano come capitale dell’innovazione e della qualità della vita, ma anche a creare opportunità di crescita per i cittadini e per le realtà sportive locali. Guardiamo con entusiasmo al futuro di questa collaborazione, certi che continuerà a generare impatti positivi per la città e per tutti coloro che la vivono”.

Maurizio Devescovi, Direttore Generale di Allianz S.p.A., ha commentato: “Allianz conferma la solida partnership con il Comune di Milano e Milanosport per valorizzare l’Allianz Cloud che dal 2019 si è affermato come un impianto sportivo, e non solo, di eccellenza. Casa dell’Allianz Milano, protagonista della Superlega del Volley maschile, e di altre società sportive, il palazzetto è diventato un polo di riferimento per gli appassionati di sport e per tutta la cittadinanza milanese, ospitando numerosi eventi di grande rilievo e risonanza”.

Lorenzo Lamperti, Presidente e Direttore Generale di Milanosport SSD S.p.A. ha concluso:“Siamo lieti di annunciare il rinnovo triennale, con opzione per altri tre anni, della partnership con Allianz, leader globale nel settore assicurativo e finanziario. Questo accordo rafforza la fiducia reciproca e conferma l’Allianz Cloud come punto di riferimento per la comunità milanese e gli appassionati di sport. Grazie a questa collaborazione, continueremo a promuovere eventi di alto livello e a valorizzare lo sport a Milano, offrendo esperienze uniche. Ringraziamo Allianz per il supporto e la visione condivisa, insieme renderemo l’Allianz Cloud un luogo di eccellenza, innovazione e inclusività.”

UN PUNTO STRATEGICO PER MILANO

Situato in una delle aree più dinamiche di Milano in grande trasformazione, l’Allianz Cloud beneficia di una posizione strategica, facilmente accessibile grazie a un’efficiente rete di trasporti pubblici e strade principali; questo lo rende una scelta ideale per eventi di rilevanza nazionale e internazionale, garantendo al contempo visibilità al brand Allianz e valorizzando l’intera struttura.