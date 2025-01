UFFICIALE – Genoa, Filippo Melegoni saluta: i dettagli sul contratto con la Carrarese

Filippo Melegoni lascia il Genoa, ci siamo: in arrivo la firma per un contratto di 2 anni e mezzo con la Carrarese. Il classe ’99 lo scorso anno in prestito alla Reggiana ha raccolto 28 presenze in Serie B, in questa prima parte di stagione in rossoblu invece 3 presenze ed un assist per lui. Ora il rilancio ancora in cadetteria per il centrocampista.

Ecco il comunicato: “La Carrarese è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con il Genoa per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Melegoni, che si legherà al club apuano sino al 30 giugno 2027. Il centrocampista mancino, classe 1999, può vantare, oltre ad una notevole fisicità, un’ottima tecnica individuale ed una buona duttilità, qualità che gli permettono di occupare con efficacia tanto il ruolo di mezz’ala che di trequartista ed esterno alto. Nella sua carriera, sino ad ora, ha disputato 53 presenze nella serie cadetta con le maglie di Pescara e Reggiana, unite alle 43 partite di Serie A con Genoa e Atalanta, club, quest’ultimo, in cui è cresciuto durante gli anni del settore giovanile e con il quale ha esordito nella massima serie italiana nella stagione 2016/2017. Nel suo percorso da calciatore, anche una parentesi all’estero, con i colori dello Standard Liegi nella stagione 2022/2023. Benvenuto a Carrara, Filippo!”.