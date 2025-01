Imbarazzo Sinner, è costretto a fuggire via

Per il numero 1 al mondo c’è un contrattempo inatteso: l’imbarazzo è evidente, gli viene voglia di scappare via

Quanto è dura la vita da numero uno. Jannik Sinner lo sta scoprendo sulla propria pelle, con il suo nome spesso e volentieri in prima pagina. L’italiano è protagonista anche agli Australian Open, dove tra poco scenderà in campo per la semifinale contro Shelton. Un match alla portata del campione italiano, che dovrà però scendere in campo concentrato come accaduto contro De Minaur.

La partita contro l’australiano era fondamentale per scacciare via la paura sorta dopo il malessere accusato durante gli ottavi di finale. Un malore che ha preoccupato i tifosi, ma che sembra ormai essere alle spalle. Sinner sta bene, ha superato il problema fisico avuto lunedì mattina ed è pronto ad andare a caccia della seconda finale consecutiva a Melbourne.

Prima però, dopo aver vinto contro il numero otto al mondo, ha dovuto affrontare le domande di Jim Courier che in campo intervista i vincitori dei match. Un momento che ha imbarazzato non poco Sinner, protagonista di siparietto che fa ancora discutere a distanza di giorni.

Sinner in imbarazzo: “Se vuoi puoi andare via”

Tutto è successo proprio durante l’intervista in campo con Courier che ha chiesto al numero uno al mondo un parere sulla semifinale tra Djokovic e Zverev. Una domanda di rito alla quale però si ha risposto in maniera impacciata: “Non sono bravo con le previsioni“.

A questo punto l’intervistatore ha controbattuto: “Non ho chiesto una previsione, ma soltanto di dirmi cosa ne pensi“. Davanti all’assistenza (cortese) di Courier, Sinner non ha potuto fare altro che rispondere, mostrandosi però imbarazzato: “Cosa dire? Hanno giocato contro tante volte – per poi aggiungere –. Mi sento come un giornalista davanti a certe domande: è difficile“.

A questo punto l’ex tennista ha provato a sdrammatizzare e a scherzare: “Ora ti spiego come funziona. Questo succede quando vinci velocemente una partita in notturna. Devo farti stare qui il più possibile, perché devi divertire il pubblico“. Poi ha aggiunto: “Ma puoi sempre abbandonare l’intervista“. Il siparietto si è quindi concluso con Sinner che ha risposto alla successiva domanda sul prossimo avversario, Shelton.

Ora per il campione di San Candido c’è da pensare al campo e a vincere la sfida di oggi contro lo statunitense. Dovesse riuscirci, dovrà affrontare un’altra volta il microfono di Jim Courier e chissà se questa volta arriverà più preparato.