La Juventus prepara lo sgambetto a Conte: out in 3, è la prima di Kolo Muani

Fuori per infortunio Milik, Bremer e Cabal, presente per la prima volta in lista, finalmente, Kolo Muani: nella lista dei convocati emessa dalla Juventus si notano 3 assenze e la presenza del volto nuovo arrivato dal Paris Saint-Germain, chiamato a riportare entusiasmo nell’ambiente e peso offensivo all’attacco di Thiago Motta.

Parlando proprio di Kolo Muani, il tecnico bianconero ha detto in conferenza stampa: “Randal è disponibile e vedremo se inizierà o no. E’ importante aver preso un giocatore del suo livello, perché pensiamo che lui possa aiutare la squadra a vincere le partite. Dopo Bruges ho richiamato i nostri attaccanti, ma non era una critica. Non mi sono mai permesso di criticare i miei giocatori. Ho richiamato i miei attaccanti perché conosco il loro valore. Lo criticherei solo per l’atteggiamento, ma è stato impeccabile. Conosco il valore che hanno e so che hanno il potenziale per aiutare la squadra. Adesso abbiamo 7 attaccanti. Detto questo, so quanto sia difficile per loro, sono stato tanto dentro. Parlo con proprietà, non parlo per parlare. So quanto sia difficile esprimersi al meglio, con tante cose al di là che possono dare momenti di difficoltà. Quando ho parlato di loro è stato perché so che hanno potenzialità per aiutare le squadra. Se andate a vedere tutte le interviste, mai criticato un giocatore. Mai avuto ragioni per farlo. Da allenatore ci sono esigenze, anche verso me stesso, oggi allenando la Juve è esigenza quotidiana per il risultato, ma non è stata una critica. Chi dice così si sbaglia. Conosco il valore dei giocatori e in questo caso degli attaccanti”.

Questa la lista dei convocati della Juventus:

Portieri: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio.

Difensori: Alberto Costa, Gatti, Kalulu, Cambiaso, Savona, Rouhi.

Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Fagioli, Douglas Luiz.

Attaccanti: Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Nico Gonzalez, Adzic, Kolo Muani, Weah, Mbangula