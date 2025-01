Roma, tutto l’entusiasmo di Rensch: “Ho detto di sì al primo contatto. Ranieri? Sono qui anche per lui”

La Roma accoglie il nuovo terzino Devyne Rensch, rinforzo arrivato dall’Ajax in questo mercato invernale. L’olandese si è raccontato nella prima intervista rilasciata ai canali ufficiali del club giallorosso.

“Non ho nemmeno le parole per dire quanto sono felice” – ha detto svelando tutto il suo entusiasmo – “questo club è incredibile. Al primo contatto che abbiamo avuto, ho pensato immediatamente: voglio venire qui. Un club davvero grande, pieno di energia positiva, amo tutto di questo club, è fantastico. Anche i colori sono davvero belli, così come la città. È bastato un secondo per decidere: volevo venire qui”.

Spazio ai ringraziamenti: “Voglio prima di tutto ringraziare la famiglia Friedkin per avermi invitato qui a giocare per questo splendido club. Dal primo invito che ho ricevuto, ho pensato subito che volevo assolutamente venire qui. Anche la mia famiglia ama questa città, questo club, tutto. Quindi, per me non c’è stata alcuna esitazione nel scegliere di venire qui”.

Su Ranieri: “Penso che mi possa aiutare in molti modi. Sono un giocatore giovane, quindi devo sicuramente imparare molto. Con tutta l’esperienza che lui ha, posso imparare davvero tanto da lui. Penso anche che potrò apprendere molto da tutto lo staff. È anche per questo che sono venuto qui, per imparare tanto da lui e attraverso di lui”.

Sul suo ruolo: “Sono un giocatore che può ricoprire molte posizioni, e questo penso sia un vantaggio per gli allenatori, per i giocatori o per chiunque. Per me, l’Ajax Academy è stata fondamentale, perché lì ho imparato tanto. E adesso, per il passo successivo qui, sarà sicuramente utile. Quindi, è una cosa positiva”.

Sulla sua vocazione offensiva: “Sì, mi piace attaccare. Sono un terzino con molta velocità. Sono tecnico e bravo nella metà campo avversaria. Quindi sì, mi piace attaccare, mi piace segnare, mi piace fare assist. Spero di poter segnare o fare molti assist”.

Poi un messaggio ai tifosi: “Darò tutto me stesso, darò tutto con energia, con amore, e combatterò per questo splendido club, per i tifosi, per i giocatori, per tutti coloro che lavorano qui e che amano la Roma. Ora sono uno di loro, quindi è fantastico. Voglio dare tutto e spero di incontrarci presto. Forza Roma, Daje Roma” – queste le sue parole riportate da Vocegiallorossa.it.