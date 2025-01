Sinner, scoppia la bufera: “Sotto choc”

Jannik Sinner si sta preparando per scendere in campo contro Shelton, ma nel frattempo le dichiarazioni arrivate hanno colpito tutti.

Jannik Sinner scenderà in campo per la semifinale di Australia Open contro Ben Shelton alle ore 9:30 italiane di quest’oggi. Alla vigilia dell’importante appuntamento sono tuttavia arrivate dichiarazioni che hanno lasciato tutti senza parole. Ecco cosa è successo e cosa ha scatenato la dura polemica.

Da un lato c’è Jannik Sinner che si è preparato per scendere nuovamente in campo dopo un quarto di finale nel Grande Slam in cui non c’è stata storia. Il 3-0 rifilato ad Alex de Minaur è stata una prova incredibile per l’altoatesino che ora dovrà affrontare Ben Shelton.

E proprio quest’ultimo ha deciso di non mandarle a dire e ha parlato in maniera molto ‘dura’ ai giornalisti presenti in conferenza stampa. Il tennista statunitense ha preso posizione al cospetto della stampa e ha difeso in un certo senso Novak Djokovic. Di seguito le sue parole con l’intera ricostruzione.

Le parole di Shelton prima di scendere in campo contro Sinner: c’è l’intera ricostruzione

Ben Shelton, dopo aver eliminato Sonego ai quarti, se la vedrà con Sinner tra qualche ora in semifinale. Le parole che ha precedentemente dichiarato non sono però passate inosservate, anzi. “C’è una cosa – ha esordito nel suo discorso lo statunitense – che voglio dire prima di terminare la conferenza. Sono rimasto un po’ scioccato da come siamo stati trattati dai giornalisti, con commenti irrispettosi e negatività“.

“Non è accaduto – ha aggiunto – solo a Novak. Non credo che chi ha preso in giro Novak, abbia compiuto un fatto isolato. L’ho notato anche con persone diverse, non solo nei miei confronti. L’ho notato con Learner Tien in uno dei suoi incontri. Dopo la vittoria contro Daniil Medvedev l’intervista post-partita è stata imbarazzante e irrispettosa nei suoi confronti”.

“Penso che dovrebbero aiutarci a far crescere il nostro sport e aiutare gli atleti che hanno appena vinto partite su un palcoscenico tra i più importanti. Permettere loro di godersi uno dei loro momenti più belli e invece vedo che c’è solo molta negatività e penso che sia qualcosa debba cambiare”, ha concluso Shelton che non le ha mandate a dire. L’atteggiamento di determinati addetti ai lavori non gli è piaciuto e gli è sembrato una mancanza di rispetto, per questo ha deciso di ‘denunciare’ il tutto pubblicamente.