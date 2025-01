Hamilton-Ferrari, Sinner spiazza tutti: è ‘coinvolto’ anche Leclerc

Hamilton è stato ufficialmente presentato come nuovo pilota della Ferrari: di lui stanno parlando proprio tutti ma a stupire sono state le parole di… Sinner!

Lewis Hamilton è arrivato a Maranello e le prime immagini di lui in Ferrari sono già diventate iconiche. Prima l’arrivo in casa del Cavallino Rampante, poi l’accoglienza dei tifosi, poi il pilota in tuta rossa e la prima prova su pista con la sua nuova scuderia. A Maranello si sono vissuti giorni di grandi emozioni ed è solamente l’inizio.

Oltre a Lewis Hamilton, anche Charles Leclerc è tornato a casa e ha iniziato a lavorare per il mondiale 2025 in cui la Ferrari vuole puntare decisamente in alto. Il nuovo team avrà tanto da lavorare ma le sensazioni sono buone. Inoltre, di entrambi e dell’arrivo del pluripremiato pilota di F1 ha parlato anche un profilo al momento decisamente in vista. Le parole di Jannik Sinner hanno decisamente colpito: ecco cos’ha riferito il numero uno del mondo del tennis.

Sinner vola in semifinale ma in conferenza stampa parla di… Hamilton e Leclerc!

Sinner è anche un grande appassionato di Formula 1, tanto che non è mancata la domanda per l’arrivo di Lewis Hamilton a Maranello: “Ho visto le immagini, sono belle e totalmente diverse: fa ancora un po’ strano vederlo in rosso. È diverso vederlo sulla Ferrari, bello ma un po’ strano. Anche per Charles (Leclerc, ndr) sarà un po’ strano credo. Sono domande che dovreste fare a Lewis più che a me, ma sono convinto che per la Rossa sarà una grande stagione”.

La stagione che sta per cominciare in F1 ne farà vedere delle belle, specialmente con Hamilton in Ferrari. Il suo arrivo a Maranello ha letteralmente sbaragliato le carte e i tifosi del Cavallino Rampante stanno vivendo giorni da sogno con la presentazione del pilota britannico.

Ci si aspetta tanto dalla coppia formata da Hamilton e Leclerc per il 2025; si aspetta tanto la scuderia, si aspettano tanto i fan e grande attesa c’è da parte anche di Jannik Sinner che è abituato dal canto suo a vincere e che fa il tifo per la Ferrari. Certo fa ancora strano e ha un certo impatto vedere Hamilton in una Ferrari ma le aspettative sono già altissime. Il conto alla rovescia è ufficialmente cominciato!