Terribile infortunio in allenamento: operazione e stagione finita

Danno pesante all’articolazione e trasporto negli Stati Uniti dove ha subito un intervento chirurgico

Il ginocchio ha fatto di nuovo crac e così la sua stagione è finita. L’atleta è stato già sottoposto a intervento chirurgico, purtroppo dice addio anche al Mondiale.

Tommy Ford torna competivio, poi il ginocchio va di nuovo ko

Tommy Ford deve salutare i Mondiali di Saalbach. Il campione di sci alpino statunitense si è fatto di nuovo male al ginocchio due giorni dopo la gara di Adelboden (Svizzera) del 12 gennaio scorso in cui aveva mostrato a tutti di essere tornato competitivo. 13esimo dopo la prima manche, poi uscito alla seconda.

Ford sfortunato: si è fatto male in allenamento, operazione già eseguita negli States

Il classe ’89 si è fatto male nell’allenamento del martedì successivo. Ha subito un danno pesante all’articolazione ed è stato portato negli Stati Uniti per sottoporlo a una operazione nella clinica Steadman di Vail, in Colorado.

Adelboden maledetta per Tommy Ford

La pista di Adelboden è letteralmente ‘maledetta’ per Ford. Come spiega ‘Neveitalia.it’, quattro anni fa rischiò di perderci la vita con una caduta nel muro finale che fu spaventosa. Quell’episodio davvero terribile ha avuto degli effetti negativi sulla sua carriera, che nel 2021 era pressoché all’apice.

Dopo è sì tornato a conquistare buoni risultati, vedi il sesto posto a Soelden, tuttavia Ford non è mai più riuscito a toccare i livelli raggiunti prima del tremendo infortunio. Nel 2019, per esempio, fornì una prova magistrale nello slalom gigante disputato sulla ‘Birds of Prey’ di Beaver Creek, ossia a casa sua in Colorado.

Signore e signori, Mr. Tommy Ford! Gara spaziale dell’americano, che vince il gigante davanti al suo pubblico con due manche da fenomeno ⛷️😮🇺🇸#EurosportSCI #BeaverCreek pic.twitter.com/eK158Aeq7I — Eurosport IT (@Eurosport_IT) December 8, 2019

Ma Ford è legato ad Adelboden: “C’è qualcosa che lo fa sentire speciale”

Nonostante tutto, però, Ford è molto legato ad Adelboden: “Correre lì è stato un vero piacere – ha scritto su Instagram – C’è qualcosa in questo posto e nelle persone che lo fa sentire speciale. La velocità e il flusso che ho sentito durante la prima corsa ricordavano più gli anni passati. Grazie di cuore”.

“Passando alle altre notizie, mentre mi allenavo sulla stessa pendenza due giorni dopo, sono caduto e mi sono fatto male al ginocchio – ha aggiunto Ford – Il danno era abbastanza grave da dover operare. Il resto di me sta bene”.

“È straziante – ha sottolineato in conclusione – eppure mi sento grato. Sono a Vail e sono stato operato dalla Steadman. Queste sono mani di cui mi fido. Tanto amore a tutti voi”.