Tifosi disperati, addio al campione: tragica notizia

Tutto è successo all’improvviso, lasciando familiari, sportivi e amici con un vuoto incolmabile. Era stato una delle promesse più in vista del panorama sportivo degli anni novanta.

Il mese di gennaio ha già scosso il mondo dello sport più volte in questo 2025. Non ci sono solo nomi noti come Agroppi o il cestista della Nazionale Italiana di basket Vittorio Pomilio, ma tanti altri campioni di cui forse si parla troppo poco. Quanto successo a Rovigo non può passare inosservato, soprattutto per l’apporto che il campione, pugile e podista, ha dato alla comunità dagli anni 90 in poi.

Il sindaco della città ha espresso tutto il suo dolore per aver perso quello che a Rovigo era un vero e proprio punto di riferimento, come uomo e come sportivo: “Non è mai il momento giusto per lasciare questo mondo, e notizie come queste ci lasciano davvero senza parole. Desidero esprimere la mia più profonda vicinanza, a nome mio e di tutta la nostra comunità, alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene”. Le parole del sindaco Valeria Cittadin, sono solo le prima di una lunga serie da parte di tutti coloro che hanno conosciuto il campione scomparso negli ultimi giorni.

Morto William Piffanelli: aveva 50 anni

Il mondo dello sport ha detto addio, nella notte tra il 21 e il 22 gennaio, all’ex pugile William Piffanelli, da tutti ricordato come una stella nascente nel panorama pugilistico italiano. Nato nel 1974, Piffanelli era stato allenato da Silvano Modena, noto coach che ha portato i suoi atleti a vincere il titolo italiano per ben nove volte: anche William aveva provato ad agguantare il titolo, ma il suo risultato migliore resta il titolo regionale dei pesi Gallo.

Piffanelli è stato trovato a Bosaro, accasciato a terra a pochi metri dal Passo vicino al ponte. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri, i quali attualmente stanno svolgendo delle indagini accurate: non c’erano segni di violenza o colluttazione sul corpo. Piffanelli ha lasciato il segno nella comunità rodigina, non solo come sportivo, ma soprattutto come persona dal grande cuore e dalle immense qualità morali. L’ex pugile era conosciuto da tutti, motivo per cui la notizia della sua morte ha suscitato incredulità e tristezza. A soli 50 anni Piffanelli ha raggiunto il suo maestro di vita Silvano Modena, lasciando i due figli Giacomo ed Elisabetta, suo padre Giorgio e la sua ex compagna Valentina. La famiglia ha fissato i funerali per sabato 25 gennaio presso la Chiesa di San Francesco.