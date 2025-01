Torino-Cagliari 2-0, Che Adams trascina i granata

Vince 2-0 il Torino contro il Cagliari. A decidere il match la prima doppietta italiana di Che Adams. Gioia del gol strozzata per Lazaro, rete per lui annullata dal VAR. Torna a perdere il Cagliari dopo il 4-1 della scorsa giornata al Lecce. Granata che dopo 4 pareggi consecutivi tornano invece al successo.

Torino-Cagliari, le ufficiali

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Maripan, Coco, Sosa; Ricci, Tameze; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. All.: Vanoli.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Marin, Deiola; Zortea, Gaetano, Felici; Piccoli. All.: Nicola.

Che Adams trascina il Toro

Pronti via e Torino subito avanti con Che Adams. Bellissima azione del Toro, con Vlasic che lancia sulla destra Lazaro. L’ex Inter premia la sovrapposizione interna di Ricci, che entra in area e serve al centro Adams. Controllo e bolide sotto la traversa, alle spalle di un incolpevole Caprile. Al 29′ ancora granata pericolosi con Karamoh. L’attaccante granata si presenta davanti a Caprile e calcia, trovando l’ottima respinta del portiere sardo. In avvio di ripresa raddoppio Toro ma la rete di Lazaro viene annullata. Vlasic trova sulla sinistra Karamoh, palla in area per Lazaro che non sbaglia a due passi da Caprile. Su passaggio di Vlasic, Karamoh è partito in posizione irregolare. Sospiro di sollievo in casa Cagliari. Palo di Adams al 61′. Sugli sviluppi di un corner, torre di Maripan per lo scozzese che, a due passi dalla porta, centra il legno. Poco prima, dentro Augello per Obert nel Cagliari. Raddoppio che arriva però al 63′. Ancora con Adams. L’attaccante ex Southampton si riscatta subito, depositando palla in rete dopo una clamorosa traversa colpita da Karamoh. Il Cagliari prova a scuotersi ma non ci riesce. Vince 2-0 il Torino.